Projekt in Kardorf Eine warme Mahlzeit für alle Bedürftigen

Angedacht ist, die Suppenküche sowohl örtlich als auch zeitlich an die Lebensmittelausgabe der Lebeka zu binden, um deren Kunden in einem eine warme Mahlzeit anbieten zu können. Dass grundsätzlich Bedarf besteht, zeigen die Erfahrungen aus den Morgenstunden. Denn während sich zur Mittagszeit keiner in die Suppenküche verirrt, sah das einige Zeit zuvor anders aus: Zwischen der Eröffnung um 9.30 Uhr und etwa 10.30 Uhr seien ungefähr zehn Personen gekommen. Die ungewöhnliche Uhrzeit verwunderte Katharina Blank zunächst, jedoch zieht sie daraus ihre Schlüsse: „Eine Mutter mit Kind hat sogar schon gewartet, dass wir aufmachen. Wenn jemand so früh eine Suppe essen will, zeigt dass vielleicht, dass die Leute einfach Hunger und nicht gefrühstückt haben.“