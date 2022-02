Session im Vorgebirge : Ukraine-Konflikt und Corona: Wo trotzdem noch Karneval gefeiert wird

RHein-Sieg-Kreis Die aktuelle Session ist einer der tristesten seit langem. Züge und Sitzungen? Abgesagt wegen Corona und dem Krieg in der Ukraine. Aber einige Jecken haben sich trotzdem rausgetraut.

Feiern damit „ man sieht, dass es Weiberfastnacht überhaupt noch gibt“

Eine Hochburg in Altendorf-Ersdorf an den Ausläufern der Eifel ist in Sachen Karneval bekanntermaßen das Damenkomitee Söße Möhne“ Al-Ersch um Gisela Hilberath. Corona hin, Krieg her, Hilberath und eine Handvoll Mistreiterinnen schnappen sich kurzerhand den mit fester und flüssige Verpflegung bestens gefüllten Bollerwagen. Die Sößen Möhnen zogen bei strahlenden Sonnenschein durch das Dorf. um ein wenig Frohsinn zu verbreiten. „Damit man sieht, dass es Weiberfastnacht überhaupt noch gibt“, gab Gisela Hilberath die Devise aus. Erste Station des kleinen Zuges war dann die Brauerei von Irmgard Brauweiler. Und die freute sich mächtig: „Mir sind die Nachrichten heute morgen richtig auf den Magen geschlagen, und da bin ich richtig glücklich, wenn ich jetzt mal auf andere Gedanken komme.“