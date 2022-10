Bürgermeisterwahl in Wesseling : Krah und Manzke sind in Wesseling in der Stichwahl

Krah und Manzke sind in Wesseling in der Stichwahl

Bürgermeisterwahl in Wesseling

Wer übernimmt im Wesselinger Rathaus? In der Stadt wird ein neuer Bürgermeister gewählt. Foto: Andrea Kanonenberg/Stadt Wesseling

Wesseling Nach dem Rücktritt von Erwin Esser steht in Wesseling die Neuwahl des Bürgermeisters an. Beim ersten Wahldurchgang konnte allerdings keiner der drei Kandidaten die notwendige Mehrheit von mehr als 50 Prozent erreichen. Der neue Bürgermeister steht daher noch nicht fest.

Die Wesselinger Bürgerinnen und Bürger werden noch einmal zur Wahlurne gerufen. Bei der Wahl zum Bürgermeister der Stadt konnte am Sonntag keiner der drei Kandidaten mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen. SPD-Kandidat Ralph Manzke lag immerhin nach diesem Durchgang mit 45,25 Prozent vorne. Auch FDP und Linke im Ort hatten eine Wahlempfehlung für ihn ausgesprochen. Auf Olaf Krah (CDU) entfielen 40,57 Prozent der Stimmen, auf Elmar Gillet (Grüne)14,18 Prozent. Damit treten am Sonntag, 13. November, Manzke und Krah zur Stichwahl an.