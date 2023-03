Kunst zur Osterzeit Wo zwei Rheinbacher Malerinnen Inspiration finden

Marja Baars van't Hof stammt aus Rotterdam. Gemeinsam mit ihrem Mann, der Astronom ist, zog sie zunächst einmal um die ganze Welt, um schließlich in Rheinbach zu landen. Aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse konnte sie als in den Niederlanden ausgebildete Grundschullehrerin nie in Deutschland unterrichten. So begann sie mit der Malerei. „Kreativität und Kunst waren immer schon fester Bestandteil in meinem Elternhaus. Meine Mutter war Pianistin und mein Vater Herausgeber. Unser Haus war voller Kunstbücher, in denen ich ausgiebig geschmökert habe“, erzählt die Mitgründerin der Kreativitätsschule Morenhoven. Beim Aufenthalt in Amerika lernte Baars van‘t Hof das Malen mit Wasserfarben auf Leinwand kennen. Davor waren ihr nur Ölfarben geläufig. „Lange Zeit gab es in Deutschland keine passenden Leinwände für diese Maltechnik, aber das hat sich mittlerweile geändert.“