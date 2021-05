L493 in Rheinbach : Traktor-Gespann verliert 2000 Liter Pflanzenschutzmittel

L493 in Rheinbach

Die L493 wurde am Montag zeitweise gesperrt. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Auf der L493 in Rheinbach ist am Montag ein Traktorgespann umgekippt und ausgelaufen. Rund 2000 Liter Pflanzenschutzmittel landeten auf der Fahrbahn, die zeitweise gesperrt werden musste.

