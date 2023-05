Urteil am Landgericht Bonn Euskirchener Drogendealer wegen Drogenhandels in 4391 Fällen verurteilt

Da war er wieder: Montags, mittwochs und freitags im Sommer 2022, immer zu einer bestimmten Uhrzeit, ging ein Mann in Euskirchen von seiner Garage aus zu einem bestimmten Postkasten und schob einen Stapel Briefe durch den Schlitz, mal 22, dann 24, dann 18 Stück. Die Polizei, die auf der Lauer lag, filmte die Aktion mit, bis sie schließlich so viele Beweise hatte, dass ein Richter die Durchsuchung der Garage anordnete. Als der Mieter am 14. September 2022 zu dem Lagerraum kam, wartete bereits die Drogenfahndung auf ihn. Sie fand in einem Kühlschrank neun Kilogramm Amphetamine, auch 22 versandfertige Postsendungen mit der Droge, dazu Feinwaagen und Vakuumier- und Portioniergeräte. Der 54-Jährige wurde festgenommen, und mit diesem Coup der Polizei endete an jenem 14. September nach fast genau fünf Jahren seine Drogenhändlerkarriere. Gestern hat ihn die 7. Große Strafkammer des Bonner Landgerichts wegen Rauschgifthandels in nicht geringer Menge zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.