Naturpädagogisches Angebot Lehrpfad im Rheinbacher Freizeitpark erklärt 50 Baumarten

Jetzt schon denken einige Rheinbacher Schulen daran, den Pfad in ihre Lehrpläne einzubinden. Ob in Sachkunde an der Grundschule, als Grünes Klassenzimmer oder in Biologie an den weiterführenden Schulen – die Schüler können so die Natur hautnah erleben, anfassen und sich per Smartphone eigenständig informieren. Darauf freut sich auch der Pädagoge Guido Brackmann, Fachbereichsleiter für Sachkunde an der Grundschule Sürster Weg: „Hier erleben die Schüler die Verknüpfung von Natur, die vor der Haustür ist, mit Digitalisierung. Das ist digitales Lernen, was spannend ist.“