Leader-Region Voreifel : Leitbild für die Bäche der Swist vorgestellt

Die Gemeinden an den Bächen der Swist, zu sehen ist hier der Wallbach, wollen Geld von der EU. Foto: Axel Vogel

Region Die Bewerbung um die Leader-Region geht in die letzte Phase. Nun haben die Bewerber ein Leitbild für ihre Region entwickelt. Auf dem Spiel stehen acht Millionen Euro von der EU für bürgerliches Engagement und den Wiederaufbau nach der Flut.

Die Bewerbung der Leader-Aspiranten um den Bürgerverein Odendorf nimmt Formen an. Bei einer letzten Online-Veranstaltung vor der Abgabe der Bewerbung Anfang März konnte noch Input gegeben werden. Nach drei Regionalforen und zahlreichen Interviews mit Vertretern aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung wurde nun das Konzept für die Bewerbung vorgestellt.

Was Leader mit der Region vorhat

Einige Fragen sind noch zu klären. „Die Bäche der Swist - gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft“ sollte etwa das Motto der Bewerbung lauten. Dieses wurde von einigen Teilnehmern des Regionalforums kritisiert. „Das hört sich zu limnologisch an“, kritisierte etwa Dieter Steinwartz von der biologischen Station Rheinbach, der sich als Teilnehmer zugeschaltet hatte. Zu gewässerkundlich also.

Die Kommunen an der Swist wollen sich zusammenschließen, um Geld von der EU zu bekommen. Mit den Fördermitteln sollen Bewohner Projekte verwirklichen können. Ideen dafür wurden nun bei einem gemeinsamen Workshop gesammelt.

Mehr Lebensqualität in den Swist-Kommunen

Mehr Lebensqualität in den Swist-Kommunen : Mobiler Backofen und Naherholung: Welche Projekte die Leader-Region anschieben könnte Die Kommunen an der Swist wollen sich zusammenschließen, um Geld von der EU zu bekommen. Mit den Fördermitteln sollen Bewohner Projekte verwirklichen können. Ideen dafür wurden nun bei einem gemeinsamen Workshop gesammelt.

Steinwartz und andere wollten im Motto klarer machen, dass es auch um die Menschen an diesen Bächen gehen soll. „Wir arbeiten an einem neuen Motto“, sagte Sebastian Dürr vom CGI-Planungsbüro, der bei der Bewerbung hilft im Nachgang zur Veranstaltung. Um an den acht Millionen Euro großen Geldtopf der EU zu kommen, müssen die Bewerber sich gegen fast 50 weitere Bewerber durchsetzen. Dann wird das Geld vom Vorstand eines Trägervereins verteilt. Für den Erfolg der Bewerbung dürfte der Inhalt der Bewerbung jedoch deutlich wichtiger als die Überschrift sein.