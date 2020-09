1320 Bäume wachsen am S23-Haltepunkt : Liebevolle Pflege bringt fast 100 Prozent Anwuchs

Die Stiftung

Die Stiftung Deutsche Kinderdirekthilfe (DKD) mit Sitz in Meckenheim wurde 2014 gegründet. Sie ging aus dem Verein gleichen Namens hervor. Ziel ist es, benachteiligte Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Neben dem Projekt „1000 Bäume“ unterstützt die Stiftung derzeit ein Jungenheim in Sri Lanka, ein Schulprojekt in den ecuadorianischen Anden und ein Integrationsprojekt in Meckenheim. In Ruanda leistet sie Hilfe für Menschen, die während der coronabedingten Ausgangsperre hungern. kyr