DFB-Star sind per Video-Schaltung zugeschaltet : Live mit Joshua Kimmich und Lukas Klostermann

DFB-Trikots als Geschenk

Zum DFB-Livechat mit der Klasse 7b war ein Team der Deutschen Presse-Agentur (DPA) mit der Praktikantin Annalena Faller angereist. Eine Schule in der Region wurde nach deren Worten ausgewählt, weil die Nationalmannschaft in Köln gegen die Türkei ein Länderspiel bestritt. Die Agentur habe deshalb Kontakt zum stellvertretenden Schulleiter Marcello Jansen aufgenommen, weil es eine „tolle Mädchen-Fußball-AG“ an der Schule gebe. Auch habe die Nationalspielerin Vanessa Zillig in Rheinbach am Städtischen Gymnasium Abitur gemacht.

Der Chat wird vom DFB für die Soziale Medien aufbereitet. Als Geschenke gab es zwei von der Nationalmannschaft handsignierte Trikots. Die Schüler hätten den Chat ohne erkennbare Nervosität geführt. aed