Mehrfaches Jubiläum in Meckenheim Tanzlehrer liebt Tanzlehrerin – und das seit über 60 Jahren

Das mit 80 und 85 Lenzen wahrscheinlich älteste Tanzlehrerpaar im Rhein-Sieg-Kreis feierte in der Gaststätte Ohm Hein in Altendorf-Ersdorf ein Multijubiläum. Ute Zanger hatte das 80. Lebensjahr vollendet, ist mit Egon Zanger seit 60 Jahren verheiratet und der Tanzlehrer gehört seit 70 Jahren dem Sportverein Rot-Weiß Bonn-Röttgen an. Zusammen mit den Mitgliedern der Tanzabteilung feierten die Jubilare in Meckenheim.