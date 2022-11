Dank Spenden und Aktionstag : Mehr als 11.000 Euro für den Schulhof: So wird die GGS Merl begrünt

Meckenheim-Merl Weil sie den Pausenhof zu trist fanden, haben Unterstützer der Gemeinschaftsgrundschule Merl zusammengelegt und angepackt. Das Ergebnis präsentierten sie nun stolz der Öffentlichkeit.

Blätterdach soll Schatten spenden

Das Novemberwetter mag seinen Beitrag leisten, aber allzu behaglich mutet der Aufenthaltsbereich für die Kinder in der Tat nicht an. Aufgeschüttete Holzhäcksel, überwiegend prägen Grautöne den Eindruck. Noch zumindest, denn bei der gemeinsamen Verschönerungsaktion sind auch einige Bäume gepflanzt und ein Pavillon gebaut worden. Weiden sollen an den gebogenen Metallstreben emporwachsen und irgendwann ein zusammenhängendes Blätterdach bilden. „Das wird sicherlich ein paar Jahre dauern“, mahnt die Schulleiterin zur Geduld. Im Inneren laden dann die vorhandenen, kreisförmig angeordneten Sitzgelegenheiten aus Naturstein zum Verweilen ein.

Rund 60 Eltern hätten geholfen, berichtet Groß, vom Brötchenschmieren bis zum Steuern eines Minibaggers. Denn für den Pavillon musste ein Teil des Lavasteins entfernt werden, der im Vorfeld der Sanierung des Schulgebäudes als Fundament für Unterrichtscontainer angelegt worden war. Der ausgebaggerte, ringförmige Graben ist jetzt mit Muttererde wieder aufgefüllt. In der warmen Jahreszeit könnte der Pavillon als grünes Klassenzimmer genutzt werden, in jedem Fall solle die Bepflanzung künftig mehr Schutz vor Sonneneinstrahlung bieten, erklärt Bienentreu: „Da gibt es natürlich auch die Möglichkeit eines Sonnensegels, aber wir haben uns gedacht, dass es viel schöner wäre, wenn es naturnah und grün wäre.“ Schattenplätze im Hochsommer gibt es auf dem Pausenhof bislang wenige, und der Bedarf dürfte angesichts des Klimawandels nur steigen.

Hochbeete für den Schulgarten

Ein kleiner Schulgarten soll ab dem Frühjahr ebenfalls ergrünen: Weil der Boden in dem abgezäunten Bereich so unfruchtbar sei, würden dafür Hochbeete in Form von Holzkisten aufgestellt, um die sich jeweils eine Klasse kümmere, so Bienentreu. Einige Kinder überreichten beim Ortstermin kleine Dankeschön-Präsente an die anwesenden Vertreter der Unterstützer: Neben Sebastian Groß waren das Margret Faßbender (Faßbender-Stiftung), Marlies Maruschke (LionsClub), Daniel Pieczkowski (Bodenbeläge Pieczkowski), Tim Rienermann (Dachdeckerei Rienermann), Julia Breil (Edeka) sowie Melanie Stadermann vom Förderverein.