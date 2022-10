Auszeichnung : 14 Ehrenamtskarten für die Engagierten im Café Sofa

Meckenheim Das Café Sofa in Meckenheim zeigt, wie Inklusion gelebt werden kann. Dahinter steckt vor allem viel ehrenamtliche Arbeit, die von der Stadt nun gewürdigt wurde.

Anlass für die persönliche Übergabe war der inklusive Ansatz der Arbeit, „der das Café Sofa so erfolgreich und beispielhaft in Meckenheim und über die Stadtgrenzen hinaus macht“, so Wirtz in einer Pressemitteilung zur Kartenübergabe. „Es ist in jeder Hinsicht ein wichtiges Thema unserer Gesellschaft, Barrieren abzubauen“, betonte er. „Und genau das haben Sie sich – in Ihrer Freizeit - zur Aufgabe gemacht. Dafür gebührt Ihnen unser Dank.“