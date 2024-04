Generationen „Z“ und „Babyboomer“ So beurteilen zwei Generationen das Leben in Meckenheim

Wie man die Lebensqualität in Meckenheim bewertet, hängt nicht zuletzt davon ab, wie alt man ist. Das zeigen die Ergebnisse beim GA-Heimat-Check. Um diesen Befund näher zu beleuchten, haben wir Vertreter der jüngeren und älteren Generationen an einen Tisch gesetzt. Die Rolle des Moderators übernahm Alexander C. Barth.