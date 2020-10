Zwischen Volmershoven und Lüftelberg : 23-Jährige überschlägt sich nach missglücktem Überholvorgang auf L113

Alfter/Meckenheim Gleich zwei Autofahrer wollten am Samstag auf der L113 zwischen Volmershoven und Lüftelberg ein anderes Auto überholen. Weil eine Frau beim Ausscheren das sich nähernde Auto eines Mannes übersah, kam es zur Kollision.

In einen Unfall auf der L113 zwischen Alfter-Volmershoven und Meckenheim-Lüftelberg waren am Samstag zwei Autos verwickelt. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, fuhren fünf Autos in fließendem Verkehr Richtung Lüftelberg, als sich der 41-jährige Fahrer am Ende der Schlange dazu entschied, alle zu überholen. Auf diesen Gedanken war indes auch eine 23-Jährige in der Mitte der Schlange gekommen und scherte aus - ohne das sich nähernde Auto zu bemerken.