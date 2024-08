Streit über Zuständigkeit Familie soll Uferrückbau für 70.000 Euro selbst bezahlen

Laila Shekho und Basen Ibrahim sind verzweifelt. Das Paar ist Mitte 30 und lebt in einem Haus mit Garten in Altendorf. Mit der eigenen Immobilie wollten die beiden 2019 in eine sichere Zukunft investieren. Das Einkommen von Ibrahim, der früher Lastwagen fuhr und heute in einem Labor arbeitet, muss auch für die beiden Kinder reichen. Um Juli 2021 kam der erste Schock: Der direkt neben dem Grundstück fließende Altendorfer Bach trat bei der Flutkatastrophe über die Ufer, das Untergeschoss lief mit Wasser voll.