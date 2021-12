75 Jahre CDU Meckenheim : Auch Adenauer kam bei der CDU in Meckenheim zu Besuch

Auch Adenauer kam bei der CDU in Meckenheim zu Besuch

Ein bedeutender Moment (auch) für die CDU Meckenheim: Karl Carstens, damals Bundestagspräsident, trägt sich im Juni 1976 ins Goldene Buch der Stadt ein. 1979 wurde er Bundespräsident. Links Bürgermeister Hans-Georg Preuschoff, neben ihm Ratsherr Rudolf Schumacher, beide CDU, rechts Horst Jegust, UWG. Carstens war Wahl-Meckenheimer und wohnte bis zu seinem Tod 1992 an der Dechant-Kreiten-Straße. Foto: Stadtarchiv Meckenheim

Meckenheim Die Krieg war noch in frischer Erinnerung, als sich 1946 die CDU gründete. Auch in Meckenheim entstand ein Ortsverband.

1946 lag Meckenheim in Trümmern. Trauer um die Angehörigen, die bei der Bombardierung ums Leben gekommen waren, Schuldgefühle und Scham für die unglaublichen Verbrechen des „Dritten Reichs“ drückten die Menschen nieder. Viele warteten noch bang auf die Heimkehr ihrer Ehemänner, Väter, Söhne und Freunde aus der Kriegsgefangenschaft; Mangel am Allernötigsten prägte den Alltag.

Mitten in diese Zeit fiel die Gründung der CDU Meckenheim. Die Hoffnung auf einen Neuanfang, der Wunsch nach einer Politik, die sich an christlichen Werten und der Würde aller Menschen orientierte, beflügelte die Christdemokraten. In diesen Tagen feiert die CDU Meckenheim ihr 75-jähriges Bestehen. Heute wird sie von Rainer Friedrich geführt, ihm zur Seite stehen seine Stellvertreter Carolin Norden und Florian Steinseifer.