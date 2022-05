75 Jahre CDU Meckenheim : Die CDU sieht sich auch als Familie

Ministerin Ina Scharrenbach hielt den Festvortrag in der Jungholzhalle. Foto: Matthias Kehrein

Meckenheim Die CDU Meckenheim hat ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert. Mit einem Jahr Verspätung.

In einem Festakt hat die CDU Meckenheim in der Jungholzhalle mit ehemaligen und heutigen politischen Amtsträgern und Ehrenamtlichen von der lokalen über die Kreis- und Landes- bis hin zur Europaebene ihr 75. Gründungsjubiläum gefeiert. Genauer war es „75 plus 1“, denn im vergangenen Jahr hatten die Einschränkungen der Corona-Pandemie die Jubiläumsfeierlichkeiten des 1946 gegründeten CDU-Ortsverbandes und heutigen Stadtverbandes verschoben werden müssen.