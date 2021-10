Bau der Fußgängerbrücke : A565-Abfahrt an der Anschlussstelle Merl wird gesperrt

Der Bau der Fußgängerbrücke Merl über die A565 beginnt am Montag, 4. Oktober. Foto: Matthias Kehrein

Meckenheim-Merl Der Bau der Fußgängerbrücke über die Autobahn 565 bei Meckenheim rückt näher. Die Arbeiten beginnen am Montag, 4. Oktober. Aus diesem Grund wird die Anschlussstelle mehrere Stunden gesperrt.



Auf der A 565 an der Anschlussstelle Merl ist in Fahrtrichtung Meckenheim am Montag, 4. Oktober, keine Abfahrt möglich. Grund sind Bauarbeiten im Bereich der Anschlussstelle. Die Sperrung gilt von 9 bis 15 Uhr. Das teilte die Autobahn GmbH mit. Eine Umleitung über die A 565-Anschlussstelle Gelsdorf sei ausgeschildert.

Für die Stadt Meckenheim bedeutet das, dass der Bau der Fußgängerbrücke über die A 565, die Merl mit dem Kottenforst wieder verbinden soll, näherrückt, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt. Die Arbeiten sollen auf der Westseite mit der Baustelleneinrichtung und Instandsetzung des Unterbaus beginnen – so lauten die Informationen, die die Stadt von der Niederlassung Rheinland der Autobahn GmbH erhalten hat. Die Arbeiten auf der Ostseite befänden sich derzeit noch in Abstimmung mit den Umweltbehörden. Sie sollen zeitnah starten, heißt es vonseiten der Autobahn GmbH.

Weitere Bauarbeiten Anfang 2022

Bürgermeister Holger Jung sagt: „Das sind erfreuliche Nachrichten für alle Meckenheimerinnen und Meckenheimer. Denn als Bindeglied zwischen Stadtgebiet und Naherholungsraum Kottenforst erfüllt die Brücke eine wichtige Funktion.“ Er sei zuversichtlich, dass der Brückenbau reibungslos und zügig voranschreite und die Bürgerinnen und Bürger die Brücke bald schon wieder nutzen könnten.

Die Arbeiten im Mittelstreifen der A 565 will die Autobahn GmbH Ende Januar/Anfang Februar 2022 vorantreiben, heißt es weiter in der Mitteilung der Stadt. Der Einhub des Stahlbaus sei für die Kalenderwoche 9/2022 (Ende Februar/Anfang März) geplant. Mit dem Abschluss der Maßnahme wird in der Kalenderwoche 11/2022 (Mitte März) gerechnet. Damit wäre dann auch der Originalverlauf der Schleife Meckenheim der Rheinischen Apfelroute hergestellt und befahrbar.

(ga)