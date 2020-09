Busfahrer verletzt : Reisebus brennt auf der A565 bei Meckenheim aus

Am Dienstag geriet ein Reisebus auf der A565 in Brand. Foto: Matthias Kehrein

Meckenheim Ein Reisebus ist am Dienstagmittag auf der A565 in Brand geraten. Bei Löschversuchen atmete der Busfahrer Rauchgase ein. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehr wird derzeit an der Unfallstelle vorbeigeführt.



Auf der Autobahn 565 bei Meckenheim hat am Montagmittag ein Reisebus Feuer gefangen. Der Bus befand sich auf dem Seitenstreifen. Der Fahrer des Busses wurde verletzt, die übrigen acht Insassen blieben unverletzt.

Wie die Feuerwehr mitteilte, habe der Busfahrer bei dem Versuch, den Bus mithilfe eines Feuerlöschers zu löschen, Rauch eingeatmet. Vorsorglich sei er deshalb in ein Krankenhaus gebracht worden. Die anderen Insassen seien zwar von einem Notarzt in Augenschein genommen worden, blieben aber unverletzt.

Insgesamt waren 41 Kräfte der Feuerwehr und sechs Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort. Der Verkehr wird aktuell einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Anmerkung der Redaktion: Zunächst hatte die Feuerwehr von neun Verletzten berichtet, dies wurde inzwischen korrigiert.

(ga)