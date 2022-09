Autobahn muss gesperrt werden : Neue Fußgängerbrücke über die A565 wird montiert

Meckenheim-Merl Am zweiten September-Wochenende wird die neue Fußgängerbrücke über die Autobahn 565 bei Merl montiert. Dafür wird die Autobahn gesperrt. Das müssen Autofahrer wissen.

Planmäßig soll die neue Fußgängerbrücke an der Anschlussstelle Merl der A 565 am Wochenende 10./11. September eingebaut werden. Die zuständige Autobahn-Gesellschaft bestätigte jetzt den Termin, auf den sie bereits vor geraumer Zeit hingewiesen hatte.

Für den Einbau wird die A 565 nach Angaben der Autobahn GmbH von Samstag, 10. September, 19 Uhr, bis Sonntag, 11. September, 11 Uhr, zwischen dem Autobahnkreuz Meckenheim und der Anschlussstelle Merl in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. In dieser Zeit erfolgt der Transport der vormontierten Brücke vom nicht öffentlichen Montageplatz „Swistbach“ an der A 61 bis zur Anschlussstelle Merl, an der das Bauwerk dann eingehoben wird.