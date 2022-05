A565 Richtung Altenahr : Drei Verletzte bei mutmaßlichem Auffahrunfall

Meckenheim Auf der Autobahn 565 kam es am Freitag in Richtung Altenahr zu einem Unfall. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Die Polizei sperrte die Fahrbahn zeitweise komplett für den Verkehr.

Auf der Autobahn 565 ist es am frühen Freitagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei Köln mitteilte, sollen gegen 17 Uhr drei Fahrzeuge, die von Bonn in Richtung Altenahr unterwegs waren, ineinander gefahren sein. Dabei verletzten sich insgesamt drei Personen, zwei davon so schwer, dass Rettungskräfte die Personen zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus brachten.