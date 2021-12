Nach Flutkatastrophe : A61 ab Kreuz Meckenheim wird heute wieder freigegeben

Bereits ab der kommenden Woche soll die A61 ab dem Kreuz Meckenheim auch in Richtung Norden wieder befahrbar sein. (Archivbild) Foto: dpa/Matthias Kehrein

Update Meckenheim Gute Nachrichten für alle Pendlerinnen und Pendler: An diesem Dienstag soll die A61 ab Meckenheim in Fahrtrichtung Venlo wieder freigegeben werden. Auch zu anderen Autobahn-Abschnitten gibt es Neuigkeiten.

Noch ist die Autobahn 61 ab dem Autobahnkreuz Meckenheim in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Doch in wenigen Stunden ist die Sperrung passé: Heute Vormittag soll die Sperrung endlich aufgehoben und die Fahrbahn in Richtung Venlo wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Seit der Flutkatastrophe Mitte Juli war die A61 zwischen dem Kreuz Meckenheim und der Anschlussstelle Rheinbach gesperrt. Ein über die Ufer getretener Bach hatte die Autobahn auf mehreren Metern komplett zerstört. In Fahrtrichtung Süden ist die A61 auf dem Teilstück bereits seit einigen Wochen wieder befahrbar.

A61 in Richtung Venlo wird am 14. Dezember freigegeben

Nun hat die Autobahn GmbH bestätigt, dass an diesem Dienstag auch die Fahrbahn Richtung Norden wieder geöffnet werden kann: „Die A61 wird am Dienstag auch in Fahrtrichtung Venlo auf ihrer gesamten Länge zwischen den Autobahnkreuzen Meckenheim und Kerpen freigegeben.“

Die vollständige Öffnung ist für Dienstagvormittag, 14. Dezember 2021, geplant. Zunächst sollen die Sperrelemente im Kreuz Meckenheim abgebaut werden, teilte die Autobahn GmbH mit. Anschließend wird der Verkehr von der Autobahnpolizei in den freigegebenen Bereich hineingeführt.

Freigabe der A61 erfolgte über mehrere Tage hinweg

Nach Angaben der Autobahn GmbH sollte die Öffnung der A61 in Fahrtrichtung Venlo und der aktuell noch gesperrten Teilstücke in mehreren Schritten über drei Tage hinweg erfolgen. „Aufgrund der andauernden Arbeiten im Autobahndreieck Erfttal, wo Stütz- und Lärmschutzwände sowie die Fahrbahn neugebaut werden, stehen auf dem Abschnitt zwischen dem Kreuz Bliesheim und dem Dreieck Erfttal zunächst nur zwei der sonst drei Fahrspuren und verkürzte Ein- und Ausfahrtspuren zur Verfügung. Im Dreieck Erfttal wird der Verkehr zudem über eine provisorische zweispurige Rampe an der Baustelle vorbei auf die A61 geführt“, teilt die Autobahn GmbH mit.

Sperrung der A1 wird aufgehoben

In einem ersten Schritt wurde am Sonntag, 12. Dezember, die Sperrung der A1 in Richtung Köln zwischen der Anschlussstelle Weilerswist-West und dem Kreuz Bliesheim aufgehoben. Der Verkehr läuft bis voraussichtlich Weihnachten dann zunächst über eine Spur.

Am Montag, 13. Dezember, wurde dann die neue Verkehrsführung zwischen dem Kreuz Bliesheim und dem Dreieck Erfttal eingerichtet. „Danach ist die A61 von der Anschlussstelle Rheinbach bis zum Kreuz Kerpen durchgängig befahrbar. Anschließend wird auch die direkte Verbindung von der A553 aus Brühl kommend auf die A1/A61 sowie die Ausfahrt in der Anschlussstelle Erftstadt freigegeben“, hieß es in der Mitteilung der Autobahn GmbH.

Weiterhin gesperrt bleiben zunächst die direkte Verbindung im Kreuz Bliesheim von der A1 aus Richtung Süden auf die A1/A61 in Richtung Venlo sowie die Auffahrt in der Anschlussstelle Erftstadt in Fahrtrichtung Venlo.

Am heutigen Dienstag, 14. Dezember, wird dann gegen 11 Uhr die A61 im Kreuz Meckenheim geöffnet. Im Anschluss werden auch die beiden Verbindungen von der A565 aus Bonn beziehungsweise Gelsdorf kommend auf die A61 in Richtung Venlo wieder freigegeben. „Damit steht die A61 für den Fern- und Durchgangsverkehr wieder komplett zur Verfügung“, heißt es vonseiten der Autobahn GmbH.

Am Mittwoch, 15. Dezember, wird die Auffahrt in der Anschlussstelle Erftstadt von der B265 auf die A1/A61 wieder geöffnet. In der Nacht auf Donnerstag,16. Dezember, wird auch die direkte Verbindung von der A1 aus Trier kommend auf die A1/A61 wieder freigegeben.

Acht Kilometer Autobahn bleiben noch gesperrt

Pendlerinnen und Pendler, die in Richtung Köln unterwegs sind, dürfte die Nachricht besonders freuen. Sie müssen dann keine Ausweichrouten über die A565, A555 und A4 mehr nutzen.

„Mit der Öffnung der A61 in Richtung Venlo reduzieren sich die gesperrten Streckenkilometer auf nur noch acht. Zuvor waren noch 50 Kilometer Autobahnen im südlichen Rheinland voll- oder teilgesperrt,“ erläutert Willi Kolks, Leiter der Außenstelle Köln der Autobahn-Niederlassung Rheinland. Zum Vergleich: Direkt nach der Unwetterkatastrophe mussten mehr als 130 Kilometer Autobahnen gesperrt werden.