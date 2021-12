Nach Flutkatastrophe : A61 ab Kreuz Meckenheim wird kommende Woche wieder freigegeben

Bereits ab der kommenden Woche soll die A61 ab dem Kreuz Meckenheim auch in Richtung Norden wieder befahrbar sein. (Archivbild) Foto: dpa/Matthias Kehrein

Meckenheim Gute Nachrichten für Pendlerinnen und Pendler: Schon in wenigen Tagen soll die A61 ab Meckenheim in Fahrtrichtung Venlo wieder freigegeben werden. Die Autobahn war bei der Flutkatastrophe im Juli großflächig zerstört worden.

Noch ist die Autobahn 61 ab dem Autobahnkreuz Meckenheim in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Bereits in der kommenden Woche soll die Sperrung jedoch aufgehoben und die Fahrbahn in Richtung Venlo wieder für den Verkehr freigegeben werden.