Abiturienten in Meckenheim : Beim Unfall des Abi-Corsos war kein Alkohol im Spiel

Abiturienten in Meckenheim

Bei dem Unfall während des Abi-Corsos in Meckenheim am Mittwoch hat Alkohol keine Rolle gespielt. Das teilte Simon Rott von der Pressestelle der Bonner Polizei am Donnerstag mit. Entsprechende Tests seien negativ ausgefallen.