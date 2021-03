Sechs Leichtverletzte : Vier Autos fahren bei Abi-Autokorso ineinander

Foto: Axel Vogel

Meckenheim Während eines Autokorsos von Abiturienten in Meckenheim ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen. Vier Fahrzeuge wurden in den Auffahrunfall verwickelt, sechs Jugendliche und junge Erwachsene leicht verletzt.



In Meckenheim hat es am Mittwochnachmittag einen Auffahrunfall mit fünf beteiligten Autos gegeben. Laut Polizei waren die Fahrzeuge gegen 13.30 Uhr hintereinander auf der Gudenauer Allee in Richtung Wachtberg unterwegs, als ein Autofahrer verkehrsbedingt bremsen musste. Drei nachfolgende Autofahrer konnten ihre Fahrzeuge nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhren auf das jeweils vorausfahrende Fahrzeug auf. Alle Fahrer mit ihren Autos waren Teil eines Abi-Autokorsos durch die Stadt, der kurz zuvor gestartet war.

Bei dem Auffahrunfall wurden sechs Personen im Alter von 15 bis 18 Jahren leicht verletzt. Die leichten Blessuren wurden nach Angaben der Polizei vor Ort von Rettungssanitätern versorgt und behandelt. Zwei Autos mussten mit Abschleppwagen abtransportiert werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Gudenauer Allee gesperrt werden. Seit etwa 15.40 Uhr ist die Straße wieder frei. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden beim Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei geführt.

