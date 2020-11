GA-Crime-Podcast : Spezialfolge von „Akte Rheinland“ zur Schießerei in Meckenheim

In der neuen Episode von „Akte Rheinland“ geht es um die Schießerei in Meckenheim. Foto: elnavegante - stock.adobe.com/Pablo Caridad

Meckenheim Anlässlich der Schießerei in Meckenheim gibt es eine Spezialfolge des GA-Crime-Podcasts „Akte Rheinland“. Die Reporter sprechen über die Tat und ihre möglichen Hintergründe.

Der General-Anzeiger war am Abend des 22. November als erstes Medium vor Ort. In dieser Spezialfolge des GA-Crime-Podcasts "Akte Rheinland" sprechen Marcel Wolber, Leiter der Online-Redaktion, und Christoph Meurer, Reporter in der Redaktion Vorgebirge und Voreifel, mit GA-Redakteurin Anna Maria Beekes über das, was bisher über die Schießerei in Meckenheim bekannt ist, und über mögliche Hintergründe der Tat.