40 Jahre Radfahren in Meckenheim „Das Fahrrad ist ein gleichberechtigtes Verkehrsmittel“

Meckenheim · Die ADFC-Ortsgruppe Meckenheim feiert dieses Jahr 40-jähriges Bestehen. Der GA hat nachgeforscht, was sich in dieser Zeit verändert hat – und warum Meckenheim unter Radfahrern so beliebt ist.

16.02.2024 , 15:00 Uhr

Hans-Peter Eckart ist seit Jahrzehnten mit dem Fahrrad in Meckenheim und Umgebung unterwegs. Heute fährt er ein Pedelec – in den 80er Jahren war eine Mehrgangschaltung schon modern.

Von Chantal Dötsch

Meckenheim gilt als kleines El Dorado für Radfahrer. Nicht nur beim Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) schneidet die Voreifelkommune regelmäßig mit Bestnoten ab, auch die Teilnehmer beim GA-Heimat-Check loben vor allem die Qualitäten der Kernstadt. Diese Vorzüge lassen sich am besten vor Ort erläutern, findet auch Hans-Peter Eckart. seit 2019 amtierender Vorsitzender der ADFC-Ortsgruppe.