Zum Sessionsauftakt : „Söße Möhne“ ziehen am 11.11. mit Bollerwagen durch den Ort

So ganz ohne Karneval geht es am Elften im Elften bei der Frauengemeinschaft „Söße Möhne“ in Altendorf-Ersdorf dann doch nicht. Weil der traditionelle Sessionsauftakt im Vereinslokal „Ohm Hein“ aus bekannten Gründen ausfallen musste, setzten Obermöhn Gisela Hilberath und Bärbel Schmitt auf ein alternatives Frischluftprogramm. Mit einem Bollerwagen, gut bestückt mit Spirituosen, zogen die beiden am Mittwochnachmittag durch den Ort und klapperten alle 18 Möhne ab. Unter Einhaltung der Hygiene-Vorschriften bekamen die Karnevalistinnen einen Orden und ein Piccolöchen überreicht. Den vorgeschriebenen Abstand überwanden Hilberath und Schmitt bei der Übergabe mit einer langen Kelle. Geleert wurde das Fläschchen dann um 19.11 Uhr. Natürlich ganz anders, als in all den Jahren zuvor: per Video-Chat. Jeder für sich leerte ihr Sektglas zu Hause im Wohnzimmer.