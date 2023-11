Großeinsatz der Feuerwehr Rund 60 Feuerwehrleute löschen Dachstuhlbrand in Altendorf

Altendorf · Feuerwehrkräfte unter anderem aus Meckenheim haben in der Nacht zu Sonntag einen Dachstuhlbrand in einem Haus in Altendorf bekämpft.

26.11.2023 , 11:25 Uhr

Foto: GA