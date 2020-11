Kommentar zur Premieren-Ratssitzung in Meckenheim : Angriff  und Konter saßen

Während der ersten Sitzung des Meckenheimer Rates in der Jungholzhalle tauschten Holger Jung (links am Pult) und Stefan Pohl (rechts) beherzt Argumente aus. s Foto: Matthias Kehrein

Meinung Meckenheim Einen munteren Schlagabtausch lieferten sich die beiden früheren Bürgermeisterkandidaten Holger Jung (CDU) und Stefan Pohl (SPD) während der ersten Ratssitzung: Jung als neuer Bürgermeister, Pohl als neuer SPD-Fraktionschef. Der Schlag von Pohl und der Konter Jungs saßen, findet GA-Redakteur Mario Quadt.

Zwar ist das Auffinden von vertauschten Paragrafen in einer Verwaltungsvorlage keine linke Gerade auf das Kinn des neuen Bürgermeisters, aber der Nadelstich dürfte dem Christdemokraten gezeigt haben, dass seine politischen Gegner schon vor der Gratulation mit den Hufen gescharrt haben Einen satten Treffer landeten Pohl und seine Genossen aber mit ihrer Ansicht, dass hinter all den neuen Paragrafen in der Vorlage ein massiver Eingriff in die Kontroll- und Mitwirkungsrechte des Rates steckt.