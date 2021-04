Erdreich verteilt sich auf Autobahn : Anhänger überschlägt sich auf A565 bei Meckenheim

Meckenheim Ein Mercedes-Fahrer ist am Samstagnachmittag mit einem Anhänger auf der A565 in Fahrtrichtung Meckenheim verunglückt, nachdem er nach eigener Aussage auf einen vor ihm abbremsenden Wagen reagieren musste.

Glück im Unglück hatte am Samstagnachmittag ein Autofahrer auf der A565, als nach einem Bremsmanöver sein Anhänger mit geladenem Erdreich zunächst ins Schlingern geriet und sich schließlich überschlug. Sein Mercedes wurde dabei zwar beschädigt, er selbst blieb aber unverletzt. Und auch der nachfolgende Verkehr konnte noch rechtzeitig abbremsen, so dass kein weiteres Fahrzeug in den Unfall verwickelt wurde.