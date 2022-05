Neubaugebiet „Am Viethenkreuz“ : Anwohner ärgern sich über Lkw-Verkehr in Altendorf-Ersdorf

Meckenheim Im Neubaugebiet „Am Viethenkreuz“ in Altendorf-Ersdorf klappt die Verkehrsführung nicht wie geplant. Anwohner der umliegenden Straßen ärgern sich über den Lkw-Verkehr zu den Baustellen. Und im Bauausschuss kam jetzt noch ein weiteres Problem zur Sprache.

Wo gebaut wird, ist es laut. Das kann für die Nachbarn schnell unangenehm werden. So auch in Ersdorf, wo das Baugebiet am Viethenkreuz nun neue Schilder bekommt, um die Lautstärke zu reduzieren.

Eine Gefahr für Schulkinder

Die Verkehrsproblematik sei bekannt, so Ersdorfs Ortsvorsteher Ferdinand Koll im GA-Gespräch vorab. Immer wieder fahren schwere Lkw durch die Raiffeisenstraße und die Schulstraße zum Viethenkreuz. Das sei gefährlich, vor allem für Schulkinder. Nicht zuletzt, so Koll aus seinen Erfahrungen, weil die Lkw, wenn es zu eng werde, auch auf den Gehweg ausweichen müssten. Allerdings ist das nach der Planung gar nicht so vorgesehen. Der Baustellenverkehr soll eigentlich über die Feldwege Richtung Hilberather Straße/L261 geführt werden. Diesen Weg hat die Stadt entsprechend ausgeschildert, alle Bauherren vor Ort seien informiert und müssten diese Angaben auch an die beschäftigten Firmen weitergeben. „Trotzdem funktioniert es nicht“, so Koll. Seine Beobachtung: Viele Lkw-Fahrer sprächen kein Deutsch, daher könnten sie die Schilder nicht verstehen. Sie würden ihren Navigationsgeräten folgen – die die Feldwege natürlich nicht nutzen. Sowohl er als auch sein Amtskollege in Altendorf, Otmar Soukop, hätten bereits die am Viethenkreuz vertretenen Firmen angesprochen, sogar die Polizei sei mehrfach vor Ort gewesen. Unterdessen gehen Koll die Ideen aus: „Wenn jemand sich über Schilder hinwegsetzt, was soll man dann machen?“