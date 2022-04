Apfel-Wucher in Rheinbach : Unbekannte verkaufen an der Haustür überteuertes Obst

Fünf Kilogramm Äpfel kosten bei Obstbau Felten zehn Euro. Unbekannte haben im Namen der Familie Felten Äpfel zu einem viel höheren Preis verkauft. Foto: DPA

Rheinbach Betrüger haben in den vergangenen Tagen in Rheinbach Obst und Kartoffeln im Namen des Meckenheimer Obstbaubetriebes Felten verkauft. Die Unbekannten gingen von Haus zu Haus und boten Äpfel, Birnen und Clementinen zu Wucherpreisen an.



Unbekannte haben im Namen des Meckenheimer Obstbaubetriebes Felten Obst und Kartoffeln zu Wucherpreisen verkauft. Ein Mann und eine Frau gingen in Rheinbach von Tür zu Tür und boten die Waren zu stark überhöhten Preisen an.

Schon im Herbst 2021 sei es zu solchen Fällen in Sankt Augustin und Bonn gekommen, wie Zuzanna Felten im Gespräch mit dem GA berichtet. Kartoffeln, Äpfel, Birnen und Clementinen seien in ihrem Namen zu deutlich höheren Preisen als üblich angeboten worden. Jetzt sind die Unbekannten, ein Mann und eine Frau, in Rheinbach wieder aufgetaucht, um angeblich Obst und Gemüse von Obstbau Felten zu verkaufen.

Stark überhöhte Preise

Die Betrüger boten zum Beispiel 25-Kilo-Säcke Kartoffeln zum Preis von 75 Euro an. Ein 90-jähriger Kunde aus Bonn habe im Herbst zehn Kilo Äpfel, fünf Kilo Birnen und zehn Kilogramm Clementinen für insgesamt 150 Euro gekauft. Besonders ältere Kunden seien auf die Masche hereingefallen, wie Zuzanna Felten berichtet. Sie hätten sich im Nachhinein an den Betrieb in Meckenheim gewandt und sich über die hohen Preise beschwert.

Die Betrüger hatten das Obst und die Kartoffeln an der Haustür angeboten und dabei angegeben, für Obstbau Felten in der Produktion zu arbeiten. Der Einkauf wurde mit einer handschriftlichen Rechnung quittiert, die die Betrüger mit „Obstbau Felten Meckenheim“ signierten.

Die Frau und der Mann, über die die Zeugen keine weiteren Angaben machten, berieten die Kunden mit angeblichem Fachwissen beim Kauf von Obst und Kartoffeln. Das habe auf viele Kunden besonders glaubwürdig gewirkt, vermutet Zuzanna Felten. Sie warnt ihre Kunden vor den Betrügern und stellt klar: „Wir fahren nicht von Haus zu Haus.“ Zu Beginn der Pandemie habe man diesen Service angeboten, mittlerweile aber wieder eingestellt.

Alle Fälle wurden angezeigt

Außerdem verkaufe ihr Betrieb Obst und Kartoffeln in Beuteln, die mit einem Schild und dem Namen der jeweiligen Sorte ausgezeichnet seien. Obst und Kartoffeln aus dem Betrieb Felten würden nur vor Ort in Meckenheim sowie an ausgewählte Großhändler verkauft. Wie Zuzanna Felten vermutet, haben die Betrüger das Obst bei einem anderen Großhändler günstig eingekauft und erhoffen sich durch den Weiterverkauf Profit.