Radtouren, Führungen und Feste Das bieten die Apfelwochen in Voreifel und Vorgebirge

Erst vor wenigen Tagen vermeldete das Statistische Bundesamt, dass die Apfelernte in Deutschland wegen des ungünstigen Wetters in diesem Jahr so gering ausfallen werde wie seit sieben Jahren nicht mehr. Auch in der Voreifel haben manche Landwirte wie berichtet wegen Nachtfrost im April große Ernteeinbußen zu verzeichnen. Dennoch wollen die Rhein-Voreifel-Touristik und die Partnerbetriebe der rheinischen Apfelroute die Ernte des beliebten Obstes mit den 2. Apfelwochen feiern. Von Samstag, 31. August, bis Montag, 30. September, bieten sie ein Programm mit Führungen, Radtouren, Festen und kulinarischen Angeboten rund um den Apfel.