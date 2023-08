Apfelernte in Voreifel und Vorgebirge Warum Apfelbauern dieses Jahr mit geringeren Erträgen rechnen

Die Apfelwochen

Am Wochenende ist Auftakt für die Apfelwochen. So lädt beispielsweise der Swisttaler Apfelroutentag am Sonntag, 27. August, dazu ein, mit dem Fahrrad die Landschaft samt Burgen und Schlössern zu erkunden, es gibt 16 Event-Stationen.

Ebenfalls per Rad geht es am Sonntag, 3. September, mit dem Meckenheimer ADFC als Startschuss zum Stadtradeln erst durch die Obstplantagen und dann zum Altstadtfest. Abfahrt ist um 11 Uhr an der Hauptstraße/ Ecke Glockengasse.

Am selben Tag ab 12.30 Uhr zeigt das Kino Drehwerk 1719 in Wachtberg-Adendorf den Film „Verplant- Wie zwei Typen versuchen mit dem Rad nach Vietnam zu fahren“.

Ein kleiner Spätsommermarkt mit regionalen Ausstellern öffnet am Samstag, 9. September, von 11 bis 19 Uhr im Natur-Garten des Biolandhofs Apfelbacher, Tombergstraße 1, in Bornheim-Brenig.

Schaufräsen, zum Beispiel von Anrichtebrettern in Apfelform, zeigt die Schreinerei Holzwerk in Grafschaft-Gelsdorf, Burgstraße 18, zum Tischlertag in Rheinland-Pfalz am Sonntag, 17. September, 10 bis 17 Uhr.

Um Forschung zur Photovoltaik im Obstbau geht es am gleichen Tag um 11 und 17 Uhr auf dem Obsthof Nachtwey in Gelsdorf, Bonner Str. 100.

Ausführliche Infos zum Programm und zur Apfelroute sind zu finden auf www.apfelroute.nrw. hes