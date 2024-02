Jecke bei Protesten In Vereinsuniform bei Demo gegen rechts? So halten es die Meckenheimer

Ob sich der organisierte Karneval in offizieller Weise an Demonstrationen gegen rechts beteiligen darf, darüber sind sich die Vereine in der Region nicht einig. In Rheinbach waren die dortigen Tollitäten bei der Kundgebung am vergangenen Sonntag auf dem Himmeroder Wall in vollem Ornat erschienen und solidarisierten sich ausdrücklich mit den etwa 5000 Teilnehmern, die ein Zeichen für Toleranz und Demokratie setzten. Die Kundgebung angemeldet hatte der Rheinbacher SPD-Chef Jürgen Lüdemann, als Privatperson im Auftrag eines überparteilichen Bündnisses der im Stadtrat vertretenen Parteien.