Benefizkonzert der Bürgerstiftung Ausbildungsmusikkorps bringt die „Eisprinzessin“ in die Jungholzhalle

Karten zum Preis von 20 Euro gibt es bei den Filialen der Raiffeisenbank Voreifel in Rheinbach und Meckenheim sowie beim Schreibwarenladen Bröckers und Gülden am Neuen Markt in Meckenheim. Das Konzert findet in der Jungholzhalle statt und beginnt um 19.30 Uhr. Der Bürgerverein lobt das Format als Publikumserfolg und berichtet, dass 2023 nach Abzug aller Kosten 5000 Euro an die Bürgerstiftung überwiesen wurden.