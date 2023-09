Ausstellung im Rathaus Wenn „Kraut und Rüben“ zum Kunstprinzip befördert werden

Das ergänzt die vielfältige Ausstellung, bei der 16 Künstler aus Meckenheim als Maler und Bildhauer mitwirkten und das Motto in sehr diverser Weise interpretieren. So erwarten die Besucher filigrane Holzskulpturen aus Ahorn, Linde und Walnuss, die aus einem chaotischen Haufen Totholz entnommen wurden, genauso wie eine figurelle Darstellung der Erntezeitphasen aus Ton. Auch wurden recycelte Pappröhren mit Blättern des Bürgerlichen Gesetzbuches beklebt und bemalt. Als Sinnbild, dass Mensch und Natur eine eigene Ordnung haben. Auch die Maler zeigen grenzenlose Kreativität bei der Umsetzung des Themas, was natürlich auch den Umweltaspekt aufgreift. So steht eine Acrylmalerei, die abstrakt den positiven ökologischen Aspekt von Unkraut aufgreift als klares Statement gegen Schottergärten.