Unfall auf der A565 bei Meckenheim : Autofahrerin fuhr in die Leitplanken und verletzte sich leicht

Autofahrerin fuhr in die Leitplanken und verletzte sich leicht

Am Sonntagabend ist eine 46-Jährige auf der A565 bei Meckenheim gegen eine Leitplanke gefahren. Dabei wurde sie leicht verletzt. Foto: Petra Reuter

Meckenheim Am Sonntagabend ist eine 46-Jährige mit ihrem Auto auf der A565 bei Meckenheim in die Leitplanken gefahren. Dabei wurde sie leicht verletzt.

Gegen 19.30 Uhr am Sonntagabend ist eine 46-Jährige auf der A565 bei Meckenheim aus noch ungeklärten Gründen in die Leitplanken und blieb anschließend quer zur Fahrbahn stehen.

Laut Angaben der Polizei ist die Autofahrerin mit ihrem VW Polo in Richtung Bonn zwischen Meckenheim und dem Ortsteil Merl zunächst in die rechte Leitplanke gefahren. Anschließend wurde sie in die Mittelleitplanke katapulitiert und blieb quer auf der Überholspur stehen.