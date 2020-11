Schiller-Autor aus Meckenheim : Superstar der Weimarer Klassik

Zur Person

Der gebürtige Sauerländer Udo Weinbörner absolvierte nach dem Abitur an der Fachhochschule für Rechtspflege in Bad Münstereifel ein Studium, das er mit dem Titel eines Diplom-Rechtspflegers abschloss. Anschließend war er an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen tätig. Von Januar 2007 bis Oktober 2013 leitete er im Bundesamt für Justiz in Bonn das Referat für internationale Zivilrechtshilfe, Härteleistungen für Opfer extremistisch und terroristisch motivierter Gewalt und Rechtstatsachenforschung. Der 61-Jährige verfasste juristische Fachbücher, zahlreiche juristische Fachartikel und Feuilletonbeiträge sowie literarische Werke wie Romane, Erzählungen, Theaterstücke und Hörspiele.

Im November 2014 wurde er im Literaturbüro Westfalen in Unna für seine Romane mit dem Alfred-Müller-Felsenburg-Preis für aufrechte Literatur ausgezeichnet. Weinbörner lebt mit seiner Frau Anne – sie schreibt unter ihrem Mädchennamen Labus Bücher, die in Bonn spielen, in Meckenheim. Von 1986 bis 1996 gab er die Bonner literarische Zeitung heraus.