Folgen der Digitalisierung Wenn die Bankfilialen rar werden

Bargeld am Automaten holen und nebenbei noch einen Kontoauszug drucken: Was früher alltäglich war, ist heute eher eine Seltenheit. Immer mehr Bankfilialen werden geschlossen – in Bonn, der Region und bundesweit. Der Überweisungsträger aus Papier ist vielerorts bereits durch Online-Überweisungen ersetzt worden. Darauf reagieren die Banken.