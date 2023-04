Neue Beschwerden und Forderungen Meckenheimer Basketball-Streit: Altendorf-Ersdorf kommt nicht zur Ruhe

Am Spielplatz in Ersdorf, wo der versetzte Ballspielkorb von Rasen umgeben ist, wird noch nicht gearbeitet. Es droht jedoch neuer Ärger: Mindestens ein Anwohner hat gegen den festen Untergrund, den Holger Jung in Aussicht gestellt hatte – damit Kinder und Jugendliche Bälle dort künftig auf dem Boden prellen können – Beschwerde eingelegt. Den mit dem Dribbeln verbundenen Lärm möchte auch er nicht ertragen müssen. Er wohnt in zweiter Reihe, in Sicht- und Hörweite des Kinderspielplatzes, der entgegen der Beschilderung schon jetzt auch von älteren Jugendlichen genutzt werde, die dort abends immer wieder Krach machen würden. Die CDU bemüht sich um Schadensbegrenzung und spricht in einer Mitteilung davon, es werde ein „schallschluckendes“ Material verwendet. An eine solche Wirkung glaubt der Anwohner nicht und hat angekündigt, notfalls Klage einzulegen.