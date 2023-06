Ortsvorsteher Ferdinand Koll „Niemand traut sich, als neuer Ortsvorsteher anzutreten“

Hochwasserschutz, die Verkehrssituation, zuletzt ein Ballspielkorb: Immer wieder gibt es heftigen Streit in Altendorf-Ersdorf. So hat der Doppelort über die Stadtgrenzen hinaus unrühmliche Bekanntheit erlangt, der Altendorfer Ortsvorsteher ist wegen des jüngsten Konflikts zurückgetreten. Wie dessen Ersdorfer Amtskollege Ferdinand Koll die Sache sieht, und ob er seinen Heimatort noch empfehlen würde, darüber sprach Alexander C. Barth mit ihm.