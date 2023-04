Weiter Unruhe in Altendorf-Ersdorf Meckenheimer Basketball-Streit: CDU lehnt Runden Tisch ab, Eltern dementieren Hetze

Altendorf-Ersdorf · Auf die Forderung, die Episode mit dem Korb in Altendorf-Ersdorf öffentlich aufzuarbeiten, will die CDU Meckenheim nicht eingehen. Derweil wenden sich Eltern der Katholischen Grundschule mit einem Brief an die Öffentlichkeit.

24.04.2023, 17:38 Uhr

Im Streit um den von Altendorf nach Ersdorf verlegten Basketballkorb nach Auffassung der CDU alles gesagt worden. Im Doppelort sehe das manche Bürger anders. Foto: Alexander C. Barth

Höflich abgelehnt hat die CDU Meckenheim am Montag die Forderung aus Altendorf-Ersdorf, zur weiteren Aufarbeitung des Basketballkorb-Streits einen Runden Tisch einzurichten. Zu Wort gemeldet haben sich außerdem Elternvertreter der Katholischen Grundschule (KGS) und betonen, an persönlichen Angriffen gegen den früheren Ortsvorsteher und seine Familie nicht beteiligt gewesen zu sein.