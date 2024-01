Vorfall in Meckenheimer Gartencenter Unbekannte stehlen einen Minibagger im Wert von 37.000 Euro

Der Minibagger der Marke Wacker-Neuson ET 24, Baujahr 2018, Neupreis 37.000 Euro, hat die Seriennummer WNCE 1204 KPAL 01593. Der Sängerhof hat eine Belohnung für Hinweise auf die Täter in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt. Hinweise nimmt der Sängerhof unter ☏ 022 25/99 31 36 oder per E-Mail an info@saengerhof.de entgegen, ebenso wie die Bonner Polizei unter ☏ 02 28/150.