Stadtentwicklung : Bebauungsplan für den Meckenheimer Marktplatz wird aufgesplittet

So könnte es aussehen, wenn das Markplatz-Quartier in der Meckenheimer Altstadt gebaut wird. Mit einer Aufsplittung des Bebauungsplanes soll es schneller gehen. Foto: Stadt Meckenheim

Meckenheim Die Pläne für die Bebauung des Meckenheimer Marktplatzes gehen weiter. Damit die Vorhaben besser umgesetzt werden können, diskutierte der zuständige Ausschuss nun eine Aufteilung des Bebauungsplanes.

In vielen anderen Punkten herrschte am Ende bei den Abstimmungen Einigkeit in der aktuellen Sitzung des Meckenheimer Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr. Aber nicht bei der Entwicklung des Stadtzentrums. Hier war noch einmal die geplante Bebauung am Marktplatz Thema. Diesmal ging darum, den bisherigen Bebauungsplan mit der Nummer 120 „Hauptstraße West: 1 – Niedertor/Tombergstraße“ einzustellen und quasi in zwei aufzusplitten. Bebauungsplan 120A soll dann die Nachverdichtung der Flächen rund um den Marktplatz regeln, 120B die Gestaltung des Marktplatzes selbst. Mit dem knappen Ergebnis von jeweils sieben zu fünf Stimmen ging die Empfehlung an den Stadtrat, den Anträgen für diese beiden Bebauungspläne zuzustimmen.