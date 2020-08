Glockenspiel zum Jubliäum : Beethoven erklingt am Neuen Markt in Meckenheim

Beethoven erklingt am Neuen Markt in Meckenheim

Meckenheim 16 Beethoven-Melodien erklingen nun vom für Glockenspiel am Neuen Markt. Möglich wurde dies durch engagierte Frauen und Männer.

Beethovens 250. Geburtstag hätte auch in Meckenheim groß gefeiert werden sollen. Und dann kam Corona. Dennoch ist der berühmte Komponist in der Stadt präsent. Dreimal täglich erklingen Melodien des 1770 in Bonn geborenen Künstlers vom Glockenspiel am Neuen Markt: um 12 Uhr, um 15 Uhr und um 18 Uhr. Insgesamt 16 Beethoven-Melodien kann das Glockenspiel. Nach Angaben der Stadt Meckenheim wechseln sie jeden Wochentag.