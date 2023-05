Einsatz in Merl Feuerwehrleute finden per Zufall Cannabisplantage beim Löschen

Das erlebt die Feuerwehr auch nicht alle Tage. Am Mittwoch waren Einsatzkräfte der Meckenheimer Feuerwehr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Merl ausgerückt. Wie die Bonner Polizei auf Anfrage des General-Anzeiger bestätige, waren die Wehrleute bei den Löscharbeiten in dem unbewohnten Haus dann auf eine Cannabisplantage gestoßen.