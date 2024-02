Kommentar Bei knappen OGS-Plätzen haben Eltern wenigstens Klarheit verdient

Es sind widersprüchliche Signale: Während der ab 2026 stufenweise in Kraft tretende Rechtsanspruch für Eltern auf einen Platz in der Offenen Ganztagsschule in aller Munde ist, schliddert Meckenheim geradewegs auf die Unterversorgung zu. Wenn die Stadt nicht kurzfristig noch erhebliche Summen im sechsstelligen Bereich flüssig machen kann, dann wird es vielen Meckenheimer Eltern bald ähnlich ergehen wie Leidensgenossen in anderen Kommunen: Sie müssen miteinander um die nicht ausreichenden Plätze konkurrieren.